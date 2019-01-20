В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург

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Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Sputnik Эстония».

По мнению Кооритса, Эстонии нужны военные корабли для создания помех торговому флоту России.

Он также отметил, что властям Эстонии нужен план для «сдерживания России».

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Журналист подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы Россия «заплатила» слишком высокую цену при нападении на Эстонию.

Ранее сообщалось, что в Эстонии предложили разорвать договор о границе с Россией.