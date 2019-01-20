Пушков отреагировал на вход эсминца США в Черное море

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал информацию о том, что эсминцем США «Дональд Кук» вошел в Черное море.

«Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют», — написал Пушков.

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По его словам, кораблям США стоит держаться подальше от берегов России.

Он также добавил, что американский эсминец зашел в Черное море, чтобы «продемонстрировать флаг».

Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черном море.