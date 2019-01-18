Times: Россия и Китай обогнали США в гонке за превосходство в оружии
Россия и Китай оставили Соединенные Штаты позади в мировой войне за превосходство в оружии, пишет британская газета The Times.
Новая гонка вооружений уже началась, и космос в ней стал последним рубежом, отмечает Times. Заявление президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне космического базирования является ответом на растущую угрозу, создаваемую «новым поколением экзотического оружия», разработанного в России и Китае, утверждает британская газета. Тем не менее, Соединенные Штаты остаются самой могущественной военной державой на планете, говорится в материале.
И Россия, и Китай значительно продвинулись в финансировании развития оружия, которое может помочь «обхитрить, обогнать и подавить» военное превосходство Америки, добавляет Times.
После холодной войны Москва и Пекин заметно отставали в гонке вооружений с Вашингтоном. Однако США больше не пользуются военным превосходством по всем направлениям. В некоторых областях американцы отстают — это гиперзвуковое оружие и искусственный интеллект, именно в эти направления Россия и Китай вложили большие инвестиции, пишет газета.
Развитие российского гиперзвукового оружия повлияло на Пентагон, отмечает издание. Трамп, который уже отдал приказ о создании космических сил, похоже, будет бороться за то, чтобы восстановить былое военное превосходство Америки, пишет газета.