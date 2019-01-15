В Турции прокомментировали покупку российских С-400

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заверил, что Анкара не откажется от приобретения российских С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, турецкая сторона не видит взаимосвязи между приобретением российских зенитно-ракетных комплексов и американских систем Patriot.

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«Наша позиция остается прежней: мы будем делать то, что считаем необходимым для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал Калын.

Он добавил, что Анкара будет приобретать нужные технологии в любой стране.

«Предложение по Patriot от американской стороны мы получили, но у нас есть условия и ожидания по поставкам, передаче технологий, стоимости», — заявил Калын.

Он добавил, что переговоры с американской стороной продолжаются, а с Россией существуют договоренности по определенным критериям.

Ранее китайские военные завершили программу испытаний российского зенитно-ракетного комплекса С-400.