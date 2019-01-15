Суд продлил срок ареста задержанным украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, они останутся под стражей до 24 апреля. Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Уточняется, что речь идет о Романе Мокряке, Андрее Опрыско, Евгении Семидоцком и Сергее Цыбизове.
Ранее сообщалось, что задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.