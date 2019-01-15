Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде

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Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 15 января рассматривается ходатайство следствия о продлении им срока ареста на 3 месяца — до 6 апреля.

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«На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции», — сказали они.

Ранее сообщалось, что суд по продлению ареста задержанным в Черном море украинцам будет закрытым.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.