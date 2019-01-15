В Крыму прошли учения с участием «Панцирь-С»

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В Крыму прошли учения с участием расчетов ЗРПК «Панцирь-С» Южного военного округа (ЮВО), передает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Главной задачей учений стало сокращение времени уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов противника.

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Как отмечается, в ходе учений было выполнено 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей.

Сообщается, что также был отработан порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

Ранее в Крыму прошли учения боевых расчетов С-400.