В Крыму прошли учения с участием «Панцирь-С»
В Крыму прошли учения с участием расчетов ЗРПК «Панцирь-С» Южного военного округа (ЮВО), передает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Главной задачей учений стало сокращение времени уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов противника.
Реклама
Как отмечается, в ходе учений было выполнено 30 нормативов по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей.
Сообщается, что также был отработан порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.