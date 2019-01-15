В Кремле предложили выход из кризиса на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, каким видят выход из украинского кризиса в Кремле. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе очень тяжелая, и решить ее можно только путем диалога.

«Для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что без этого двигаться вперед будет сложно. Он также отметил, что несмотря на конфликт, украинцы остаются для россиян близким народом.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом.