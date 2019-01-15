Южная Корея впервые не указала КНДР в стратегии обороны как «врага»

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Министерство национальной обороны Южной Кореи опубликовало очередную «Белую книгу», в которой впервые с момента ее существования Северная Корея не указана в качестве «врага». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Однако в документе упоминается, что оружие массового поражения КНДР представляет угрозу для мира, а также для безопасности на Корейском полуострове.

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Как отмечается, теперь опасность для республики представляют «силы», которые угрожают суверенитету страны, а также ее территориальной целостности, народу и имуществу.

Подчеркивается, что в предыдущих «Белых книгах» Северная Корея прямо назвалась «врагом» государства.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи высказался о сроках встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.