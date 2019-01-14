Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене в пользу России

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Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины объявил подозрение бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину. Об этом в своем фейсбуке написал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко сообщил, что Саламатина подозревают в участии в «преступной группировке» экс-президента Украины Виктора Януковича. Помимо этого, по версии прокуратуры, экс-министр завладел имуществом в «особо крупных размерах», злоупотребляя служебными полномочиями, а также совершил государственную измену в интересах России.

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Также генпрокурор написал, что срыв контракта между несколькими государственными предприятиями привел к убыткам в размере $560 млн.

В 2016 году сообщалось, что на Украине завели уголовное дело на всех министров обороны с 1996 года.