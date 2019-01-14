NYT: в Пентагоне опасаются конфликта с Ираном из-за Болтона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12069949/RIAN_5675717.HR-pic905-895x505-63829.jpg">

Высокопоставленные чиновники в Пентагоне обеспокоены тем, что действия советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона могут спровоцировать конфликт с Ираном, особенно на фоне того, как американский президент Дональд Трамп теряет влияние на Ближнем Востоке в связи с выводом войск США из Сирии. Об этом пишет газета The New York Times.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в прошлом году Болтон запрашивал у Пентагона информацию о возможных вариантах нанесения удара по Ирану. Болтон запросил данные для Белого дома после того, как «поддерживаемые Ираном боевики» запустили в сентябре 2018 года по центру Багдада три минометных снаряда, в центре города находилось и посольство США.

Реклама

После предложенных вариантов Пентагоном, руководивший на тот момент оборонным ведомством Джеймс Мэттис и другие военные начальники выступили против ответных действий, пишет NYT.

Тем не менее, такой удар мог спровоцировать военный конфликт, а также побудить Ирак к жесткой позиции и принуждению вывода американских войск из страны, заявил NYT высокопоставленный американский чиновник.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал администрацию президента США Дональда Трампа «первоклассными идиотами».