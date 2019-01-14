WSJ узнала о планах США ослабить влияние России в Арктике

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ВМС США планируют ответить на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Арктике возникла «напряженная обстановка» из-за возможности для открытия новых морских путей.

Как отмечается, миссия по отправке военного корабля США в Арктику станет ответом «чрезмерные притязания» России и КНР в регионе.

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При этом США уже действовали подобным образом в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить в Арктику военный корабль.