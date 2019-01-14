Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии.

По его словам, США одновременно сражаются с оставшимися в САР боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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Он также добавил, что на территории Сирии осталось небольшое количество боевиков ИГ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение «Исламского государства» останется приоритетом для США в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.