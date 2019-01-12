Помпео назвал приоритет для США в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) остается приоритетом для Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, выход США из Сирии не означает отказа от борьбы с терроризмом в регионе.

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Он также добавил, что США продолжат сотрудничество в этом вопросе со своими союзниками.

Ранее Помпео заявил о готовности президента США Дональда Трампа к новым боевым действиям в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.