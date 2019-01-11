Болтон заявил о готовности США обсудить с Россией курдский вопрос

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность переговоров с Россией по вопросу обеспечения безопасности курдских сил на территории Сирии. Об этом он заявил в интервью журналисту Хью Хьюитту, опубликованном на его сайте.

Он также заявил, что переговоры по безопасности курдов ведутся и с Турцией.

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«Мы должны удостовериться в том, что они [курды] не пострадают. Именно об этом мы ведем переговоры с Турцией. Мы поговорим и с Россией об этом, если понадобится», — сказал Болотон.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что курды попросили помощи у России, предоставив «дорожную карту» по Сирии.