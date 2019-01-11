В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты

Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, это будет возможно в случае, если они нарушат воздушную границу страны.

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Уточняется, что речь идет о преднамеренном крушении самолета, которое может повлечь за собой экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов.

Подчеркивается, что перед тем, как открыть огонь по нарушителю, Минобороны будет несколько раз выносить предупреждение.

Ранее сообщалось, что британская авиация готова противостоять возрождающейся России.