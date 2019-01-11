Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений

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По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли «четвертого измерения» в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия. Свое мнение он изложил в статье в газете The Hill.

Томпсон, сославшись на доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла, подчеркнул, что если бы США владели гиперзвуковым оружием, то могли бы поражать цели на большой скорости, а также в далеких точках.

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Также отставной военный предупредил, что Россия и Китай значительно расширили сферу своего военного влияния с помощью гиперзвуковго оружия. Томпосн посетовал, что, по его мнению, американские политики не понимают преимуществ новейших вооружений.

Ранее в Пентагоне признали непригодной систему военной логистики к войне с Россией и Китаем.