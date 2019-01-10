В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник «Космос-2430» 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что спутник, запущенный в 2007 году, в 2012 году был выведен из состава российской орбитальной группировки. В январе его планово свели с орбиты.

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«5 января в 9.48 мск. российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведен с орбиты», — говорится в сообщении командования ВКС.

Аппарат целиком сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте примерно 100 км над Атлантическим океаном.

Ранее в США зафиксировали гибель российского военного спутника.