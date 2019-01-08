Помпео заявил об уничтожении США 99% сил ИГ

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение госдепа.

По его словам, США в Сирии провели «чрезвычайно успешную кампанию». Также он пообещал, что Соединенные Штаты продолжат следить за тем, чтобы усиление ИГ, «которое произошло при администрации (бывшего президента США Барака. — «Газета.Ru») Обамы, больше не повторилось».

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«Мы ликвидировали 99% халифата (ИГ. — «Газета.Ru»). С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?» — заявил Помпео.

Данное заявление Помпео сделал перед журналистами на борту самолета по пути в Амман.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.