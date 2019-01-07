Два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон

Два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке, сообщает Politico.

Речь идет о сенаторе-республиканце Джоне Киле и генерале Джеке Кине.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что сообщения СМИ о том, что Пентагон возглавит экс-сенатор-демократ Джим Уэбб являются «фейковыми новостями».

Он подчеркнул, что и.о главы Пентагона Патрик Шанахан «отлично» справляется со своими обязанностями.