Два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон
Два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке, сообщает Politico.
Речь идет о сенаторе-республиканце Джоне Киле и генерале Джеке Кине.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что сообщения СМИ о том, что Пентагон возглавит экс-сенатор-демократ Джим Уэбб являются «фейковыми новостями».
Он подчеркнул, что и.о главы Пентагона Патрик Шанахан «отлично» справляется со своими обязанностями.