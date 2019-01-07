Эсминец ВМС США прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море
Представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр сообщила о том, что американский военный эсминец USS McCampbell прошел рядом с берегами спорных Парасельских островов в Южно- Китайском море, передает Reuters.
Корабль, по ее словам, выполнял операцию по обеспечению «свободы навигации» и прошел в 12 морских милях от островов, чтобы оспорить «чрезмерные морские притязыания».
Она также отметила, что операция не была направлена против какой-либо страны и не имеет под собой никакого политического заявления.