Военные Габона захватили радио после новогоднего обращения президента
Военнослужащие Габона захватили государственную радиовещательную станцию и объявили о создании «Национального совета реставрации», передает RFI.
Обращение от имени военных зачитал лейтенант Ондо Обианг Келли. В нем, в частности, выражалось разочарование обращением президента страны Али Бонго, с которым тот обратился к народу 31 декабря.
В частности, военные назвали обращение президента «прискорбным спектаклем ожесточенного сохранения власти».