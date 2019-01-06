Китай объявил об экспорте боевой лазерной установки

Thomas Peter/Reuters

Китай объявил о начале поставок на экспорт передвижной лазерной установки LW-30, сообщает портал портал defenseworld.net.

Установка создана конструкторами Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности. LW-30 представляет собой систему, размещенную на двух грузовиках.

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Один из них оснащается лазерной установкой, второй — системой обнаружения воздушных целей.

По мнению экспертов, применение боевого лазера существенно удешевит борьбу с дронами.