Китай объявил об экспорте боевой лазерной установки
Китай объявил о начале поставок на экспорт передвижной лазерной установки LW-30, сообщает портал портал defenseworld.net.
Установка создана конструкторами Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности. LW-30 представляет собой систему, размещенную на двух грузовиках.
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Один из них оснащается лазерной установкой, второй — системой обнаружения воздушных целей.
По мнению экспертов, применение боевого лазера существенно удешевит борьбу с дронами.