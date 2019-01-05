Трамп отреагировал на сообщения СМИ о новом главе Пентагона

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что сообщения СМИ о том, что Пентагон возглавит экс-сенатор-демократ Джим Уэбб являются «фейковыми новостями».

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп хочет сделать Уэбба новым министром обороны. Источники издания отмечали, что администрация Трампа якобы уже ведет переговоры с Уэббом.

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Трамп написал, что NYT распространила «фейковые новости».

«Я уверен, что он [Уэбб] отличный человек, но я не знаю Джима и никогда не встречал его», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что и.о главы Пентагона Патрик Шанахан «отлично» справляется со своими обязанностями.