В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

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Замглавы крымского правительства и постпред Крыма при российском президенте Георгий Мурадов заявил, что у украинской стороны не возникнет проблем с проходом кораблей через Керченский пролив в Азовское море, если она будет соблюдать международные нормы и правила судоходства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мурадова, проблем с проходом кораблей Украины в Азовское море нет.

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«Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала», – сказал Мурадов.

Он добавил, что эти условия являются обычными в международной практике, и заметил, что Киев настроен на эскалацию ситуации в регионе.

«Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому», — заключил Мурадов.

Ранее в Крыму отреагировали на заявление Украины о проходе кораблей через Керченский пролив.