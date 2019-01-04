В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
Замглавы крымского правительства и постпред Крыма при российском президенте Георгий Мурадов заявил, что у украинской стороны не возникнет проблем с проходом кораблей через Керченский пролив в Азовское море, если она будет соблюдать международные нормы и правила судоходства. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Мурадова, проблем с проходом кораблей Украины в Азовское море нет.
«Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала», – сказал Мурадов.
Он добавил, что эти условия являются обычными в международной практике, и заметил, что Киев настроен на эскалацию ситуации в регионе.
«Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому», — заключил Мурадов.
Ранее в Крыму отреагировали на заявление Украины о проходе кораблей через Керченский пролив.