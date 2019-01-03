В Крыму отреагировали на заявление Украины о проходе кораблей через Керченский пролив

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Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара дал комментарий после слов советника украинского президента Юрия Бирюкова о том, что Украина продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает RT.

По словам Ганжары, у флота Украины в настоящее время не осталось военных кораблей, поэтому посылать через Керченский пролив стране «некого и нечего».

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«Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами и того, что руководство их подставило», — сказал Ганжара.

Он добавил, что любые проходы кораблей Украины требуют от российской стороны особого внимания.

«Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом. Правда, они и тогда пытались представить это в провокационном виде», — отметил Ганжара.

Ранее сообщалось, что Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив.