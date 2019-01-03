В Британии заявили, что Башар Асад удержится на посту

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант констатировал, что сирийский лидер Башар Асад сможет удержаться на своем посту. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Асад сможет находиться во главе государства еще какое-то время.

«Британская позиция заключается в том, что у нас никогда не будет прочного мира в Сирии с этим режимом(Башара Асада. — «Газета.Ru»). Но, к сожалению, мы полагаем, что он останется на своем посту в течение какого-то времени», — заключил Хант.

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Он добавил, что это стало возможным благодаря поддержке со стороны России.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Сирии.