Трамп назвал причину распада СССР

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Президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме заявил, что СССР «обанкротился» из-за ввода войск в Афганистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Президент напомнил, что раньше «Россия была Советским Союзом». По его мнению, ввод советских войск в Афганистан «сделал из СССР Россию», так как Советский Союз «обанкротился» из-за этой военной кампании.

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Трамп добавил, что СССР ввели войска в Афганистан, так как находящиеся в этой стране террористы угрожали Советскому Союзу.

«Это была напряженная борьба, и они [СССР] буквально обанкротились. Они стали называться Россией в отличие от Советского Союза», — заключил Трамп.

Ранее Трамп высказался о сроках вывода американских войск из Сирии.