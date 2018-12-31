ВС Ирака уничтожили 30 командиров ИГ

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Иракские военные заявили об уничтожении 30 командиров террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, командиры ИГ были ликвидированы при авиаударе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

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Как отмечается, иракские военные нанесли авиаудар по деревне Ас-Суса.

Ранее СМИ сообщили, что в Ираке опасаются возвращения «побежденного ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.