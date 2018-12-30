Киев заплатил семьям задержанных в Керченском проливе по 250 тысяч рублей

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Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий выплатило по 100 тысяч гривен (более 250 тысяч рублей) семьям украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе, передает «112 Украина».

«Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен», — сказал председатель ведомства Вадим Черныш.

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По его словам, министерство постоянно поддерживает связь с международными гуманитарными организациями и адвокатами моряков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины в два раза.