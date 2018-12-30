Появилось новое видео испытаний комплекса «Авангард»
Телеканал «Звезда» опубликовал новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».
На видео изображается как сам запуск ракеты, так и кадры из пункта управления, из которого была отдана команда о пуске ракеты.
26 декабря по поручению президента России Владимира Путина Минобороны России провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард».
Ранее сообщалось, что проект «Авангард» подумывали закрыть четыре года назад.