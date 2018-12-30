Появилось новое видео испытаний комплекса «Авангард»

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Телеканал «Звезда» опубликовал новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

На видео изображается как сам запуск ракеты, так и кадры из пункта управления, из которого была отдана команда о пуске ракеты.

26 декабря по поручению президента России Владимира Путина Минобороны России провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард».

Ранее сообщалось, что проект «Авангард» подумывали закрыть четыре года назад.