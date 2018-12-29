В МИД назвали провокацией заявление о захвате Киевом «серой зоны» в Донбассе
Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление советника украинского президента Юрия Бирюкова о контроле над «серой зоной» в Донбассе. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, приближение Вооруженных сил Украины(ВСУ) к позициям ополчения увеличивает риск прямого боевого столкновения.
«На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами «нормандского формата» в Берлине в 2016 года, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса», — говорится в комментарии.
Подчеркивается, что российская сторона ожидает оценки этих действий со стороны ОБСЕ.
Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике(ДНР) сообщили о попытке ВСУ продвинуться в «серой зоне» в Донбасс.