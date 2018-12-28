Хашим Тачи подписал закон о создании армии Косова

Президент непризнанного Косова Хашим Тачи сообщил в фейсбуке, что подписал в пятницу, 28 декабря, пакет из трех законов, предусматривающий создание в самопровозглашенной республике полноценной армии, передает ТАСС.

По его словам, создание собственной армии обеспечит лучшее будущее для новых поколений.

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«С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через десять лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию», — сказал Тачи.

Он добавил, что это стало возможным благодаря «жертве многих поколений, которые всегда были руководством для нас».

Ранее генсек ООН выразил обеспокоенность решением Косово создать армию.