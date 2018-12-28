NI раскритиковал военный «сигнал» Запада для России в Черном море

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Авторы американского военного журнала National Interest считают, что ответы западных стран на инцидент в Керченском проливе не соответствуют степени «угрозы», исходящей от России.

В частности, в издании раскритиковали прибытие в акваторию Черного моря британского корабля HMS Echo. Британские военные заявляли, что его присутствие в этом регионе является знаком поддержки Украине после действий России. Однако, подчеркивают в NI, HMS Echo — это многоцелевой гидрографический корабль, который создан для выполнения научных задач. В его арсенале есть только две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов.

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Также в журнале напомнили о полете над Украиной в начале декабря разведывательного самолета США OC-135. Американские военные отмечали, что таким образом они показывают верность Украине и странам-партнером. Однако, заметили авторы NI, самолет пролетел по глубокому тылу Украины вдалеке от Донбасса и Крыма.

Ранее стало известно о заходе британского HMS Echo в Черное море.