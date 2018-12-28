Белый дом отверг обвинения в распространении бейсболок Трампа среди военных

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что бейсболки с лозунгом «Make America Great Again» («Вернем Америке былое величие»), которые президент США Дональд Трамп подписывал во время своего визита на военные базы в Ираке и Германии, принадлежали личному составу. Об этом сообщает CNN.

Ранее некоторые СМИ обратили внимание, что военнослужащие американских баз в Ираке и Германии просили Трампа подписать красные бейсболки, которые широко распространялись во время избирательной кампании нынешнего президента. Медиа предположили, что Трамп привез их с собой.

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Сандерс заявила, что бейсболки принадлежали личному составу. Об этом также написал и сам Трамп в своем твиттере, в очередной раз обвинив СМИ в распространении недостоверной информации. Эти заявления телеканалу также подтвердил военный чиновник.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл на базу Рамштайн в Германии.