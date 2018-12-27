NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».
По данным издания, американские эксперты не уверены в том, что США смогут перехватить российскую ракету.
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Как отмечается, глава стратегического командования США Джон Хайтен признал, что у Вашингтона нет защиты от подобного оружия.
При этом, по словам экспертов, «Авангард» позволит России опередить США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что испытания «Авангарда» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.