NI оценил испытания «Авангарда»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/345/11857345/upload-RIAN_5595281.HR-pic905-895x505-50056.jpg">

Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард».

По данным издания, американские эксперты не уверены в том, что США смогут перехватить российскую ракету.

Реклама

Как отмечается, глава стратегического командования США Джон Хайтен признал, что у Вашингтона нет защиты от подобного оружия.

При этом, по словам экспертов, «Авангард» позволит России опередить США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что испытания «Авангарда» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.