В Раде отреагировали на завершение военного положения

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Депутат Рады Анатолий Гриценко заявил, что фундаментальных причин для введения военного положения на Украине не было. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военное положение является «важным и напряженным» инструментом.

Он также добавил, что подобным не следует «играть».

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Гриценко подчеркнул, что военное положение на Украине стоило ввести в 2014-2015 годах, а не в ноябре 2018 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подвел итоги военного положения.