В Раде отреагировали на завершение военного положения
Депутат Рады Анатолий Гриценко заявил, что фундаментальных причин для введения военного положения на Украине не было. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, военное положение является «важным и напряженным» инструментом.
Он также добавил, что подобным не следует «играть».
Реклама
Гриценко подчеркнул, что военное положение на Украине стоило ввести в 2014-2015 годах, а не в ноябре 2018 года.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подвел итоги военного положения.