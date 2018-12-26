В Раде потребовали Порошенко отчитаться о военном положении
Депутат Рады от Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы президент Украины Петр Порошенко отчитался об итогах военного положения, передает РИА «Новости».
«Истекает срок действия военного положения. Я призываю президента Порошенко отчитаться перед украинцами о результатах его действия», — заявил Ляшко.
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Он отметил, что такой отчет необходим, так как люди считают, что военное положение было введено, чтобы Порошенко мог «бесконечно быть у власти».
На Украине 26 декабря истекает срок военного положения.
30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.