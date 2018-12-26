В России появятся высокоточные пули

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В России в 2019 году появятся высокоточные пули для стрелкового оружия, передает РИА «Новости».

«Работаем по боеприпасам для стрелкового оружия — здесь есть над чем подумать. В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам», — сказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Также по его словам, идет разработка новой корабельной реактивной системы залпового огня. Он отметил, что на предприятиях корпорации в инициативном порядке ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.