В России появятся высокоточные пули
В России в 2019 году появятся высокоточные пули для стрелкового оружия, передает РИА «Новости».
«Работаем по боеприпасам для стрелкового оружия — здесь есть над чем подумать. В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам», — сказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.
Также по его словам, идет разработка новой корабельной реактивной системы залпового огня. Он отметил, что на предприятиях корпорации в инициативном порядке ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.