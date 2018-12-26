На Украине заканчивается военное положение

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На Украине 26 декабря истекает срок военного положения.

30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Особый правовой режим действовал в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Изначально СНБО предлагал ввести его сроком на 60 дней на территории всей Украины. В Верховной раде тогда заподозрили, что Порошенко пытается использовать военное положение для отмены мартовских выборов и отказались одобрять его.