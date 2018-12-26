SANA: при атаке ВВС Израиля под Дамаском пострадали трое сирийских военных

Атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС, передает SANA.

Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля.

««Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», — рассказал источник в сирийской армии.

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Уточняется, что атака длилась более 1,5 часов.

Ранее сообщалось, что израильская сторона задействовала ПВО против сирийской ракеты.