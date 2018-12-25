Британский истребитель чуть не столкнулся с дроном в Саффолке

В графстве Саффолк на востоке Англии истребитель британских ВВС Tornado GR4, который летел со скоростью 830 км/час, едва не столкнулся с дроном, которым управлял местный фермер. Об этом пишет таблоид Daily Express со ссылкой на сообщение управления гражданской авиации Великобритании.

Отмечается, что инцидент произошел в 16 км от базы британских ВВС Wattisham. В сообщении управления говорится, что пилот истребителя не заметил дрон и пролетел от него на расстоянии 22 м. В ведомстве подчеркнули, что существовал высокий риск столкновения.

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В связи с опасным сближением летательных аппаратов командованию ВВС порекомендовали использовать систему оповещения о запуске дронов вблизи авиабазы.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как в мире борются с нашествием дронов.