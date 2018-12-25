Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год

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Минобороны России опубликовало в соцсетях шутливый календарь на 2019 год.

Рядом с названием каждого месяца напечатаны армейские шутки, посвященные родам войск, оружию и девушкам. В соцсетях неоднозначно отреагировали на календарь, кому-то он понравился, а кто-то не оценил шутки ведомства.

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В календаре есть девушка с винтовкой и фраза «от некоторых женщин сносит голову», вооруженные люди в снегу с подписью «российские подснежники», пусковая установка — «суровая российская электровафельница», и другие фотографии, дополненные текстом.

Подробнее смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».