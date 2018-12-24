NYT назвала сидящего в Белом доме Трампа «национальной угрозой США»

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Президент США Дональд Трамп предпринимает подрывающих американскую национальную безопасность действий больше, чем любой иностранный противник, пишет в The New York Times Сьюзан Райс.

Как отмечает газета, процесс принятия стратегически важных решений в сфере нацбезопасности нарушен грубее, чем за все время с принятия закона «О национальной безопасности» в 1947 году. NYT отмечает опасность такой ситуации для государства и подчеркивает, что это выражено в «безрассудных и односторонних» решениях Трампа, который объявил о внезапном выводе войск из Сирии и Афганистана.

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Данные решения застали врасплох союзников США и конгресс, а также идут вразрез с позицией главных советников Трампа, говорится в материале. NYT называет эти решения «рождественскими подарками» противникам Америки: в первую очередь России и Ирану.

Газета поясняет, что при полном выводе американских войск из Сирии курдские формирования останутся уязвимыми перед наступлением Турции. «Даже без какой-либо учтивости в виде консультаций мы уходим от наших британских и французских союзников, которые развернули силы на поле боя, и от коалиции из более чем 70 стран, которую мы так тщательно строили, чтобы противостоять «Исламскому государству» (организация запрещена в России), — говорится в материале.

Автор отмечает, что это не означает того, что США должны находиться в Сирии и Афганистане постоянно. Однако нельзя упускать процесс принять решений, в том числе в Совете национальной безопасности.

«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.