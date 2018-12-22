Самолет Ил-112В выполнит первый полет

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Российский военно-транспортный самолет Ил-112В проведет свой первый полет, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

Как отмечается, это произойдет до февраля 2019 года.

«Конечно, этот самолет нужен в войсках. В ближайшее время техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Поэтому мы ждем этот самолет. Надеюсь, через месяц будет первый полет», — сказал Криворучко.

Ранее сообщалось, что National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140.