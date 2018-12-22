В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО
Эксперт Уилл Флэнниган заявил, что демонстрация возможностей российского танка Т-14 «Армата», которая состоялась в 2015 году, сделала очевидным устаревание боевых танков НАТО Challenger 2 (Британия) и M1A2 Abrams (США), пишет The National Interest.
По мнению Флэннигана, устаревшие модели уступают российскому танку в «живучести», так как для поддержания должной защиты им необходимы дополнительные средства, которые увеличивают их вес.
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Также эксперт обратил внимание на комплекс активной защиты, который не используется в обычных модификациях Challenger 2 и M1A2, и на оснащенность танка многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М.
Ранее сообщалось, что National Interest составил список из пяти возможных покупателей «Арматы».