Washington Post раскрыла детали разговора Трампа и Эрдогана

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В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает цели поддержки американскими властями курдских бойцов, пишет The Washington Post.

Эрдоган подчеркнул, что, по словам самого Трампа, террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) была повержена. Он также задал вопрос о том, зачем в регионе продолжают находится около двух тысяч американских военных.

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«Знаешь что? Забирай. Я ухожу», — сказал Трамп.

Отмечается, что детали разговора подтвердили несколько сотрудников администрации США.

Ранее эксперты оценили решение Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России