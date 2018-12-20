В Китае отреагировали на вывод войск США из Сирии

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Пекин прокомментировал информацию о выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она выразила надежду, что заинтересованные стороны приложат все усилия для скорейшего разрешения конфликта в стране.

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«Китай всегда уважал территориальную целостность, суверенитет и независимость Сирии, будущее страны должно определяться независимыми решениями сирийского народа, мы надеемся, что соответствующие стороны приложат совместные усилия для создания благоприятных условий для запуска инклюзивного политического процесса, который будет реализовываться под руководством сирийцев самими сирийцами», — заявила Чуньин.

Она добавила, что это урегулирование ситуации в Сирии «отвечает общим интересам всего международного сообщества».

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции обсудил с госсекретарем США вывод войск из Сирии.