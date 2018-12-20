МИД Турции обсудил с госсекретарем США вывод войск из Сирии

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По словам источника в министерстве иностранных дел Турции, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили решение о выводе американских войск из Сирии, передает РИА «Новости».

«Наш министр провел сегодня телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили решение США о выводе войск из Сирии», — сообщил источник.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил об исторической победе над террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.