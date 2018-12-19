В Совфеде ответили на призыв США к операции в Керченском проливе

Российский сенатор Константин Косачев отреагировал на призыв сенаторов США к операции против России в Черном море, передает РИА «Новости».

По его словам, подобные заявления — прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации.

«Перспектив у такой провокации в любом случае нет — возможности перекрыть пролив в случае его несанкционированного использования у России, вне всякого сомнения, есть, и она их исчерпывающим образом продемонстрировала», — сказал сенатор.

Ранее американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море «с целью обеспечения свободы судоходства».